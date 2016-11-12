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Трамп может частично сохранить Obamacare

12 ноября в 02:27

В медицинской программе нынешнего президента он увидел плюсы. 

Обама и Трамп
Трамп пообещал Обаме частично сохранить медреформу
Русская служба Би-би-си

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может сохранить некоторые элементы системы медицинского страхования, которые были введены президентом Бараком Обамой под названием Obamacare. 

После встречи в Белом доме с нынешним президентом он заявил, что изменил свое мнение относительно этого закона, против которого сам выступал во время  предвыборной гонки, сообщает "Русская служба Би-би-си"

"Я сказал ему, что посмотрю на его предложения, и из уважения к нему я это сделаю", - цитирует Трампа издание. 

Раннее Трамп заявлял, что отменит этот закон в первые же дни своего президентства, заменив некой альтернативной системой, которую он описывал достаточно туманно. 

"Закон о доступной медицине и защите пациентов", или в просторечии "Обамакер" был принят в 2010 году американскими без единого голоса Республиканской партии, которая была резко против этой программы. 

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Целью закона было попытка распространить медицинское страхование на 32 млн  американцев, которые не могли себе позволить медицинскую страховку. В результате, стоимость медицинского страхования для других граждан резко подорожала. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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