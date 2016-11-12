Трамп может частично сохранить Obamacare

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В медицинской программе нынешнего президента он увидел плюсы.

Трамп пообещал Обаме частично сохранить медреформу Русская служба Би-би-си

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что может сохранить некоторые элементы системы медицинского страхования, которые были введены президентом Бараком Обамой под названием Obamacare.

После встречи в Белом доме с нынешним президентом он заявил, что изменил свое мнение относительно этого закона, против которого сам выступал во время предвыборной гонки, сообщает "Русская служба Би-би-си".

"Я сказал ему, что посмотрю на его предложения, и из уважения к нему я это сделаю", - цитирует Трампа издание.

Раннее Трамп заявлял, что отменит этот закон в первые же дни своего президентства, заменив некой альтернативной системой, которую он описывал достаточно туманно.

"Закон о доступной медицине и защите пациентов", или в просторечии "Обамакер" был принят в 2010 году американскими без единого голоса Республиканской партии, которая была резко против этой программы.

Целью закона было попытка распространить медицинское страхование на 32 млн американцев, которые не могли себе позволить медицинскую страховку. В результате, стоимость медицинского страхования для других граждан резко подорожала.