Трамп избрал главой нацразведки США экс-сенатора Дэна Коутса – CNN

Коутс является активным сторонником санкций против России.

Дэну Коутсу запрещен въезд в Россию Википедия

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о назначении на должность руководителя Национальной разведки США 73-летнего бывшего сенатор от штата Индиана Дена Коутса (республиканец), сообщает CNN со ссылкой на источники.

Коутс он был сенатором шесть лет. До этого, при президенте США Джордже Буше-младшем работал послом Соединенных штатов в Германии.

"Коутс понимает задачи разведки, как вы знаете, он был послом США в Германии, так что у него есть опыт во внешней политике, он любезный, простой в общении человек", - рассказал о кандидате сенатор Ангус Кинг.

Сообщается, что Коутс активно критиковал РФ за аннексию Крыма в 2014 году, а также требовал от президента США Барака Обамы ответных жестких действий. В результате, ему запретили въезд на территорию России.

Высокопоставленный сотрудник разведки в интервью Reuters высказал мнение, что Трамп, назначая Коутса, пытается примириться с американским разведсообществом, которое полагает, что Кремль помог ему победить на выбрах.

Директор Национальной разведки является основным советником президента США по вопросам внешней разведки, он координирует действия различных американских разведслужб.

Как сообщалось, Трамп получил доступ к информации разведки США вскоре после объявления результатов выборов президента США в ноябре 2016 года.