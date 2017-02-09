Трамп и Путин раскритиковали свободу слова на страницах La Stampa

Американский президент жалуется, что СМИ искажают его имидж, а российский - что прессу используют "для манипуляций".

Трамп и Путин раскритиковали свободу прессы. Cebas1 / Depositphotos

Итальянское издание La Stampa по случаю своего 150-летия опубликовало специальные комментарии на тему свободы слова некоторых мировых лидеров. В частности, газета опубликовала мнения президентови Владимира Путина.

Традиционно в прошлом лидеры США и России сделали бы полярные заявления о роли свободы слова и прессы. Однако Путин и Трамп выступили по "одну сторону баррикады", начав критиковали современную журналистику.

В частности, Дональд Трамп пожаловался на страницах La Stampa, что журналисты умышленно распространяют клевету о нем.

"Нет "свободы прессы", когда газетам и другим СМИ разрешено писать и говорить все, что заблагорассудится, даже если это просто ложь. Я всегда одинаков, и верен себе. СМИ хотят меня изменить, но это было бы проявление неуважения к моим сторонникам", - написал Трамп.

"СМИ пятнают мой имидж. Если бы пресса рассказывала о моих поступках осторожно и достойно, у меня бы было меньше поводов писать в Twitter. Но, к сожалению, я не знаю, возможно ли это", - добавил американский президент.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в комментарии подчеркнул, что свобода прессы, ее объективность и смелость всегда были ценностями и традицией Европы.

"Но и в Европе на протяжении последних лет те СМИ, которые пользуются наибольшим авторитетом, превратились в орудие манипуляций, информационная война стала повседневной реальностью, а СМИ которые принимают в ней участие, изображают искаженный образ мира, чтобы удовлетворить корыстные интересы", - написал Путин.

Он добавил, что управляемые информационные кампании "не только уничтожают судьбы отдельных людей, но и пишут новые политические сценарии для целых стран".

Экс-президент США Барак Обама в специальном комментарии для La Stampa отметил, что журналистика фактов изменит политику.

"Объективно сложность мира не передать в сообщениях в Twitter. Наше будущее зависит от хорошо информированного электората", - отметил Обама.



Он отметил, что обеспокоен тем, что происходит в информационном пространстве, в котором неоднозначная и, порой, агрессивная риторика наносит вред наиболее уязвимым социальным группам. На реальные факты все меньше обращают внимание. И именно поэтому важно донести до избирателей именно твердые, проверенные факты.

В это же время, канцлер Ангела Меркель свой специальный комментарий для La Stampa посвятила теме сохранения единства Европы. Она отметила, что распад тесно интегрированного партнерства немыслим.

"Будучи среди стран-участниц, Италия и Германия хорошо знают, какие большие преимущества дает европейская интеграция. Эти преимущества стали результатом свободы передвижения, торговли, использования единой валюты и налаживания личных отношений", - подчеркнула Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп считает "фейками" все опросы с негативной оценкой своей деятельности. При этом, он раскритиковал телеканалы CNN, ABC и NBC за такие репортажи.