Трамп и Путин могут встретиться в конце мая на нейтральной территории – Ъ

Встреча может состояться в одной из европейских стран, куда Трамп заедет во время визита на саммиты НАТО и G7.

Трам и Путин могут встретиться уже через месяц Cebas1 / Depositphotos

Президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин могут встретиться в конце мая в одной из европейских стран. Предполагается, что 25 – 27 мая Трамп прибудет в Европу для участия в саммитах НАТО и G7 и может заехать в одну из европейских стран для встречи с Путиным, пишет российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в госструктурах РФ.

Над вопросов проведения встречи глав двух государств стороны начали активно работать после того, как в Москве с официальным визитом побывал 12 апреля побывал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

До этого Трамп и Путин неоднократно общались по телефону, однако официально, как президенты, еще не встречались.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, "в ходе первой личной встречи президенты России и США, скорее всего, не будут обсуждать большое число конкретных вопросов, требующих детальной проработки". "Главный смысл этой встречи будет состоять не в том, чтобы найти развязки по Сирии или Украине. Лидеры двух стран для начала должны послать бюрократическим структурам как в Москве, так и в Вашингтоне четкий сигнал о необходимости прекратить войну слов и жестов и наконец-то начать работу над поиском точек соприкосновения",— пояснил он "Ъ".

Напомним, во время официального визита в Москву 12 апреля госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.

В частности, Тиллерсон заявил, что США настаивают на отстранении от власти президента Сирии Башара Асада, а также на денуклеаризации Северной Кореи. Стороны договорились координировать действия по борьбе с ИГИЛ в Сирии, а также активизировать консультации по урегулирования конфликта в Украине, основываясь на Минских договоренностях.

В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.