Трамп и Макрон встретятся на саммите НАТО

Встреча состоится 25 мая.

Трамп и Макрон поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп и избранный президент Франции Эммануэль Макрон в ходе первого телефонного разговора договорились провести встречу 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

"Президент Трамп подчеркнул свое стремление работать в тесном контакте с избранным президентом Макроном в борьбе с общими вызовами и отметил долгую и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старым союзником - Францией", - заявили в администрации президента Трампа.

Макрон сказал Трампу, что он будет защищать соглашение об изменении климата, согласованное в Париже в 2015 году.

Стороны обсудили борьбу с терроризмом, трансатлантические и экономические отношения.

Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Тем временем во Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".