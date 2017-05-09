Трамп и Макрон встретятся на саммите НАТО

Встреча состоится 25 мая.
"Президент Трамп подчеркнул свое стремление работать в тесном контакте с избранным президентом Макроном в борьбе с общими вызовами и отметил долгую и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старым союзником - Францией", - заявили в администрации президента Трампа.
Макрон сказал Трампу, что он будет защищать соглашение об изменении климата, согласованное в Париже в 2015 году.
Стороны обсудили борьбу с терроризмом, трансатлантические и экономические отношения.
Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.
Тем временем во Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.
Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".
Reuters