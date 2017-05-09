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Трамп и Макрон встретятся на саммите НАТО

9 мая в 00:49

Встреча состоится 25 мая. 

Трамп Макрон
Трамп и Макрон поговорили по телефону
Президент США Дональд Трамп и избранный президент Франции Эммануэль Макрон в ходе первого телефонного разговора договорились провести встречу 25 мая на саммите НАТО в Брюсселе, передает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. 

"Президент Трамп подчеркнул свое стремление работать в тесном контакте с избранным президентом Макроном в борьбе с общими вызовами и отметил долгую и прочную историю сотрудничества между Соединенными Штатами и их старым союзником - Францией", - заявили в администрации президента Трампа. 

Макрон сказал Трампу, что он будет защищать соглашение об изменении климата, согласованное в Париже в 2015 году.

Стороны обсудили борьбу с терроризмом, трансатлантические и экономические отношения.

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Церемония инаугурации новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона состоится 14 мая, поскольку именно в этот день в полночь истекает срок полномочий его предшественника Франсуа Олланда.

Тем временем во Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента. Согласно с ними, кандидатуру Макрона поддержали вдвое больше избирателей, чем кандидатуру Марин Ле Пен.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".

 

По материалам: Reuters
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