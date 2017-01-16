Трамп хочет выселить журналистов из Белого дома

СМИ выступают категорически против этого.

Трам хочет переселить прессу из Белого Дома

Администрация Дональда Трампа рассматривает план "выселения" аккредитованных журналистов из Белого дома в другое помещение, сообщает Time s.

"Мы обсуждали его интерес к расширению количества брифингов в Белом доме, когда избранный президент Дональд Трамп займет должность. Его команда рассмотрит вопрос о переходе ежедневных брифингов из зала для прессы Белого дома в гораздо больших объект на территории комплексе Белого дома", - заявил глава Ассоциации корреспондентов Белого (WHCA) дома Джефф Мейсон

Представители прессы выступают против этих планов, считая, что это помешает выполнению их работы.

Джефф Мейсон встретился с представителем команды избранного президента Шоном Спайсер, чтобы прояснить эти намерения. По его словам, на встрече обсуждались вопросы доступа прессы, место для проведения брифингов, а также отношение Трампа к журналистам.

Как сообщалось, в декабре 2016 году начались массовые протесты в Польше начались после скандального рассмотрения государственного бюджета на 2017 год. В ходе заседания было принято решение ограничить доступ журналистов к Сейму.