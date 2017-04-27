Трамп хочет изменить соглашение о ЗСТ с Канадой и Мексикой - FT

Ранее в прессе сообщалось, что американский президент якобы хотел полностью вывести США из соглашения.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Белый дом, который сделал заявление после телефонных разговоров Трампа с Оттавой и Мехико, которые были организованы после появления в прессе информации о возможном выходе США из ЗСТ. В частности, речь шла о подготовке распоряжения американского президента, которое бы сделало это возможным.
С приближением 100 дня президентства Трампа информация о возможном выходе из Североамериканской ЗСТ многие расценили как попытку завоевать симпатии избирателей за счет давления на Мексику и Канаду.
В заявлении Белого дома говорится, что Трамп договорился с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и канадским премьер-министром Джастином Трюдо "провести повторные переговоры относительно условий соглашения NAFTA ради пользы всем трем странам".
Тем временем, в правительстве Канады подчеркнули важность "стабильности и роста рабочих мест в наших торговых отношениях". В свою очередь, главный экономист BBVA Bancomer Карлос Серрано прокомментировал: "Блеф Трампа не сработал".
Дональд Трамп столкнулся с критикой за то, что за первые 100 дней своего президентства он не достиг существенного успеха. Поэтому он продвигает меры в сферах торговли и налогообложения, пытаясь добиться результатов, которые бы он смог назвать "победами".
Больше о результатах работы нового президента США читайте в статье "Зеркала Недели. Украина": "100 дней президента Дональда Трампа".ZN.UA