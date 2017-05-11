Трамп еще может пожалеть, что уволил директора ФБР - Frankfurnet Allgemeine

Теперь подозрения, что президент США действительно скрывает тайные связи с Москвой, еще больше напрашиваются.

Увольнение Коми не пойдет на пользу Трампу. Gage Skidmore / Flickr

Президент США ДональдДжеймса Коми, вызвав волну недовольства и возмущения. Одни заговорили о демонстративном злоупотреблении властью, а другие - вспомнили мрачные времена Ричарда Никсона.

Формально увольнение Коми в Вашингтоне пояслини его неподобающим поведением во время скандала с электронным сервером Хиллари Клинтон перед выборами. Демократы и до сих пор злятся на него за это и обвиняют экс-директора ФБР в поражении их кандидата. Но на самом деле причина недовольства увольнением Коми кроется не в этом.

Об этом сегодня пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Причина в очевидном подозрении, что Трамп захотел избавиться от неудобного главы ведомства, который руководил расследованием против соратников Трампа еще со времен избирательной кампании из-за их возможных связей с Кремлем. А что если расследование действительно подошло слишком близко к президенту?" - говорится в статье.

Издание отмечает, что президент США имеет право увольнять директора ФБР. Но это решение было сделано очень не вовремя, а, возможно, было продиктовано эмоциями. Поэтому оно очень долго будет преследовать Трампа. Не исключено, что он еще "пожалеет о нем", потому что теперь подозрения против него кажутся еще более реалистичными. Особенно если еще вспомнить все, что Трамп говорил про Россию и Владимира Путина.

Тем временем, кроме ФБР расследованием связей команды Трампа с Москвой занимаются два комитета в Конгрессе. И отставка Коми даст лишь повод розсширити их. Демократы, тем временем, получат дополнительный аргумент, требуя от республиканцев назначить независимого прокурора для расследования дела. Во всяком случае, увольнение директора Коми стало еще одним доказательством эгоцентрического стиля управления Трампа, который "ведет себя в Белом доме так же, как и в своем телешоу".

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.