Трамп допускает, что Китай не сможет повлиять на КНДР - The Guardian

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Американский президент надеется, что Китай все же поможет найти дипломатическое решение.

Трамп не исключает, что Китай не сможет повлиять на КНДР. Gage Skidmore / Flickr

Президент США Дональд Трамп признал, что хотел бы найти дипломатическое решение, которое бы позволило остановить ядерную программу Северной Кореи. Но он не исключил, что

Об этом сообщает The Guardian, напоминая, что эти слова президента США прозвучали в конце недели, на протяжении которого Вашингтон пытался найти способ заставить Пхеньян отказаться от новых испытаний ядерного оружия.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что он готов вести прямые переговоры с КНДР, но лишь при условии, что режим Ким Чен Ына будет готов вести диалог о полном отказе от ядерного оружия.

Командующий тихоокеанскими силами США адмирал Гарри Гаррис сказал сенату, что большего напряжения с Северной Кореей еще не было. Президент Дональд Трамп отреагировал на эти его слова.

"Существует вероятность, что у нас будет большой-большой конфликт с Северной Кореей. Точно", - сказал Трамп.

"Нам бы хотелось решить ситуацию дипломатично, но это очень сложно", - добавил он.

Трамп считает, что Китай изменил свою точку зрения и готов помочь надавить на режим Ким Чен Ына после визита китайского лидера Си Цзиньпина в США.

"Я убежден, что китайский лидер старается изо всех сил. Он точно не хочет видеть потрясений и смертей. Ему это не нужно. Он хороший человек", - сказал американский президент.

"Он любит Китай и свой народ. Он хотел бы что-то сделать, но не исключено, что он не сможет", - добавил Трамп.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль.

19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.