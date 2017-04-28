Трамп допускает, что Китай не сможет повлиять на КНДР - The Guardian

Американский президент надеется, что Китай все же поможет найти дипломатическое решение.
Об этом сообщает The Guardian, напоминая, что эти слова президента США прозвучали в конце недели, на протяжении которого Вашингтон пытался найти способ заставить Пхеньян отказаться от новых испытаний ядерного оружия.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что он готов вести прямые переговоры с КНДР, но лишь при условии, что режим Ким Чен Ына будет готов вести диалог о полном отказе от ядерного оружия.
Командующий тихоокеанскими силами США адмирал Гарри Гаррис сказал сенату, что большего напряжения с Северной Кореей еще не было. Президент Дональд Трамп отреагировал на эти его слова.
"Существует вероятность, что у нас будет большой-большой конфликт с Северной Кореей. Точно", - сказал Трамп.
"Нам бы хотелось решить ситуацию дипломатично, но это очень сложно", - добавил он.
Трамп считает, что Китай изменил свою точку зрения и готов помочь надавить на режим Ким Чен Ына после визита китайского лидера Си Цзиньпина в США.
"Я убежден, что китайский лидер старается изо всех сил. Он точно не хочет видеть потрясений и смертей. Ему это не нужно. Он хороший человек", - сказал американский президент.
"Он любит Китай и свой народ. Он хотел бы что-то сделать, но не исключено, что он не сможет", - добавил Трамп.
Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.
США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль.
19 апреля Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН, осуждающее ракетные и ядерные испытания в КНДР. В то же время, Китай был готов поддержать проект документа.ZN.UA