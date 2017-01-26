Трамп должен помнить, чего от него хочет Путин - Newsweek

Так называемая "многополярность" по версии Кремля вряд ли кому-то понравится на Западе.

Путин ждет, что Трамп поможет выжить его режиму и построить российскую "сферу влияния". Cebas1 / Depositphotos

Несмотря на шквал советов разного рода экспертов, как президентуподойти к России, мало кто из них предложил любое понимание целей Москвы.

Но президент России Владимир Путин не скрывает, что он на самом деле хочет. Об этом говорится в статье эксперта American Foreign Policy Council Стивена Бланка на страницах Newsweek.

Автор напоминает, что Россия хочет избавиться от санкций, добиться признания оккупированного Крыма частью РФ, демилитаризации НАТО в Балтийском и Черноморском регионе, уничтожения американской системы противоракетной обороны, признания режима Башара Асада в Сирии, а также равенства России с США.

Это формальное признание того, что Кремль называет "многополярностью", исключает популяризацию западной демократии или защиту прав человека в России или в ее так называемой "сфере влияния". Экспорт "путинизма", то есть коррумпированности государственных и частных институтов ради выгоды небольшой правящей клики, которая правит безоговорочно и безнаказанно, - это главное условие выживания российского режима. Поэтому Москва продолжает давить на Вашингтон и Европу.

Бланк напоминает, как Москва пыталась устроить переворот в Черногории с помощью сербских экстремистов, усилила информационную войну в Германии и США, а также оживила развертывания своей армии против НАТО, прибегая при этом к ядерным угрозам.

Путин может и отказался отвечать на высылку российских дипломатов из Вашингтона, но его "война" не прекратилась. Наоборот, затраты на нее выросли. Бланк отмечает, что это противостояние длится более десяти лет и сами переговоры его не остановят.

Психологически и институционально правительство Путина не может осознать, что его никто не атакует. В 2005 году тогдашний министр обороны России Сергей Иванов заявил, что Россия в состоянии войны, даже несмотря на то, что никто ее не объявлял. А в 2016 году он сказал Financial Times: "Мы воспринимаем Холодную войну как норму жизни".

Для того, чтобы Трамп и весь Запад действительно могли эффективно вести переговоры, им нужно понять цели России и то, как можно заставить ее сесть за стол и согласиться на реальные результаты. Российские чиновники от Путина и низшего ранга часто и публично давали понять, что не считают все пост-советские страны и страны бывшего Варшавского договора на самом деле суверенными. Российская информационная война и поддержка конфликтов по всей Евразии, а также поддержка экстремистских сил в Европе указывают на убеждение Москвы, что целостность стран ничего не значит.

Путин теперь предлагает новую форму "интеграции" странам ОДКБ, а также заявляет о "защите русскоязычного населения и этнических русских за рубежом" как о важном элементе своей внешней политики.

Более того, в рамках нового мирового порядка Россия хочет, чтобы Запад снова инвестировал в ее экономику и торговал с ней. Это необходимо для обогащения элит и подкупа западных институтов. И речь идет не только о российской поддержке политических партий во Франции и Греции, но и о привлечении организованной преступности по образцу того, как криминальный мир работает на интересы России в Испании.

Поэтому Запад должен использовать свои рычаги, чтобы исключить такой сценарий. Это означает не только необходимость укрепить НАТО, чтобы он мог эффективно сдерживать все угрозы. Речь идет также и о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в ЕС, укрепить его единство, согласованность и способность развивать демократию в странах-участницах.

Ранее на страницах Financial Times глава британской компании OGN Group Александр Темерко писал, что Трамп может принести Украину в жертву России ради общего давления на Китай. Но в Москве будет не просто предать союзника, который поддерживал ее на протяжении трех лет санкций.

Издание The National Interest писало, что Трамп имеет шанс помочь Украине и не обидеть Россию. Трамп должен настаивать на сохранении независимости, суверенитета Украины. Но к Крыму, тем временем, можно относиться "как к странам Балтии во времена Холодной войны".