Трамп обсудит с разведкой антироссийские санкции

Избранный президент хочет быть в курсе событий.

Трамп намерен войти в курс дела с антироссийскими санкциями Flickr/ Gage Skidmore

Избранный президент США намерен обсудить с руководством разведки ситуацию с российскими кибертаками и последовавшими в ответ на них санкциями Соединенных штатов в отношении РФ.

"Время для нашей страны двигаться к большим и лучшим вещам", - сказал Трамп, комментируя ситуацию, сообщает AFP.

"Тем не менее, в интересах нашей страны и ее великого народа, я буду встречаться с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе для того, чтобы быть в курсе новых фактов этой ситуации", - сказал избранный президент США.

Напомним, что американские власти заявили о высылке из США 35 российских дипломатов и членов их семей.

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Под санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов и его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также два россиянина (очевидно, хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Abyrvaig, Abyrvalg ,Anthony Anthony, Fedyunya, M4G, Mag, Mage, Magg, Moy.Yawik, Mrmagister) и Евгений Богачев (никнеймы Lastik, lucky12345, Monstr, Pollingsoon, Slavik).

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.