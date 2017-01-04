Тиллерсон выразил готовность отказаться от акций на $ 240 млн после назначения на должность госсекретаря

Часть акций Тиллерсон продаст, часть – передаст в слепой траст.

Рекс Тиллерсон потеряет 3 миллиона долларов при продаже своего пакета акций ExxonMobil Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies

Бывший главный исполнительный директор нефтяной корпорации ExxonMobilзаявил о готовности отказаться от контроля над пакетом акций компании стоимостью около 240 миллиона долларов в случае его назначения на должность госсекретаря США.

По соглашению с ExxonMobil, Тиллерсон заявил о намерении продать более 600 тысяч акций компании, которыми он на данный момент обладает, а также передать в слепой траст и отказаться от дивидентов по 2 миллионам акций, которые он должен получить в течение ближайших 10 лет, сказано в сообщении корпорации от 4 января.

Вышеуказанному трасту будет запрещено инвестировать в ExxonMobil во избежание возникновения конфликта интересов.

Тиллерсон также откажется от более 4,1 миллионов долларов бонусов, которые он должен был получить в течение следующих трех лет, а также других видов поддержки для топ-менеджмента компании. В целом Тиллерсон потеряет около 7 миллионов долларов причитающихся ему выплат, которые он мог бы получить в том случае, если бы оставался на должности исполнительного директора.

Единовременный платеж за акции траста будет рассчитан на основании средней рыночной стоимости. В соответствии с указаниями федеральных регулирующих органов по вопросам этики, сумма будет уменьшена на 3 миллиона долларов.

По данным Bloomberg, Тиллерсон напрямую владеет 611 тысячами 87 акциями ExxonMobil на сумму около 55,5 миллионов доларов, а также имеет право на дополнительные 2 миллиона акций на сумму примерно в 184 миллиона долларов.

Напомним, 15 декабря, главный исполнительный директор нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, которому избранный президент США Дональд Трамп предложил пост госсекретаря, заявил, что уходит из корпорации.

Издание Washington Post писало, что несмотря на все предостережения, победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп остановился именно на Тиллерсоне в выборе нового госсекретаря. К данной кандидатуре с подозрением отнеслись много влиятельных республиканцев, поскольку, возглавляя нефтяную компанию, он много лет работал в России и на Ближнем Востоке

Читайте о возможных причинах и последствиях выбора Трампом кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря США в статье Михаила Гончара "Время тиранозавров, или В чьих руках Трамп*?"