Тиллерсон указал на отсутствие доверия между США и РФ

По словам госсекретаря, Россия "не очень полезна" в Донбассе и Крыму.

Тиллерсон недоволен состоянием американо-российских отношений Bill Clark / CQ-Roll Call

Государственный секретарь СШАв очередной раз заявил о критически низком уровне доверия между Россией и Соединенными Штатами.

По словам главы Госдепартамента, доверия между странами практически отсутствует. Договор о контроле над вооружениями и ситуацию в Украине дипломат назвал сферами, в которых пользы от России нет, передает "Радио Свобода".

При этом Тиллерсон указал на необходимость продолжения переговорного процесса между Вашингтоном и Кремлем для преодоления противоречий.

"Нам нужно работать над длинным списком вещей - он наших военных соглашений и ядерных договоренностей - до Украины, Крыма и других мест, где Россия является не слишком полезной. Надеюсь, что мы сможем начать строить новый путь к сотрудничеству. Не знаю, удастся ли это, но мы попробуем", - заявил Тиллерсон во время выступления в Госдепартаменте в среду, 3 мая.

Напомним, во время официального визита в Москву 12 апреля Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики. По результатам встречи глава Госдепартамента заявил о низком уровне доверия между США и РФ.

В частности, Тиллерсон заявил, что США настаивают на отстранении от власти президента Сирии Башара Асада, а также на денуклеаризации Северной Кореи. Стороны договорились координировать действия по борьбе с ИГИЛ в Сирии, а также активизировать консультации по урегулирования конфликта в Украине, основываясь на Минских договоренностях.

В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.