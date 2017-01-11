Тиллерсон раскритиковал Обаму за недостаточно жесткую реакцию на аннексию Крыма РФ

Кандидат на должность госсекретаря утверждает, что США должны были предоставить Украине оборонительные вооружения в 2014 году.

Рекс Тиллерсон уклонился от ответа на вопрос, считает ли он Путина военным преступником Flickr/Chairman Edward Markey

Кандидат в госсекретари США, которого на эту должность рекомендовал избранный президент Дональд Трамп, заявил, что США должны были более решительно реагировать на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году. В частности, Вашингтон должен был оказать Киеву немедленную военную помощь, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

Недостаточно жесткая реакция США поощрила военное вторжение РФ в украинский Донбасс, отметил Тиллерсон на слушаниях сенатского комитета по иностранным делам в среду, 11 января.

Кандидат на должность главы Госдепартамента утверждает, что после введения санкций за аннексию Крыма, Вашингтон должен был посоветовать Украине переместить армейские подразделения к восточной границе, предоставив им оборонительные вооружения, а также материалы разведки США и НАТО.

"Если Россия прибегает к силе, она требует пропорциональной демонстрации силы. Чтобы дать России понять, что большего захвата территории не будет", – подчеркнул Тиллерсон.

При этом он указал на необходимость выстраивать отношения с Кремлем.

"Мы никогда не будем друзьями с Россией, поскольку она не разделяет наши ценности. Но Россия может быть не врагом, а хотя бы недружественным противником… Владимир Путин хочет поднять влияние России до уровня СССР. Россия доказывает, что с ней должны считаться, поскольку у нее есть ядерное оружие… НАТО не без причин обеспокоен ее возрождением. Вопрос такой: хотим ли мы, чтобы дела пошли еще хуже — или Россия заслуживает другого отношения?", – заявил Тиллерсон.

При этом он уклонился от ответа на вопрос, считает ли он военным преступником президента РФ Владимира Путина.

"Я бы не стал использовать этот термин. Это очень серьезные обвинения, я бы хотел иметь больше информации", – отметил кандидат на должность главы Государственного департамента США.

Тиллерсон также выразил обеспокоенность в связи с российскими кибератаками на США, отметив необходимость ознакомиться с секретной частью доклада американских спецслужб.

Напомним, 15 декабря, главный исполнительный директор нефтяной корпорации Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, которому избранный президент США Дональд Трамп предложил пост госсекретаря, заявил, что уходит из корпорации.

Издание Washington Post писало, что несмотря на все предостережения, победитель на президентских выборах в США Дональд Трамп остановился именно на Тиллерсоне в выборе нового госсекретаря. К данной кандидатуре с подозрением отнеслись много влиятельных республиканцев, поскольку, возглавляя нефтяную компанию, он много лет работал в России и на Ближнем Востоке

Читайте о возможных причинах и последствиях выбора Трампом кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря США в статье Михаила Гончара "Время тиранозавров, или В чьих руках Трамп*?"