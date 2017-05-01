Тиллерсон позвонил Лаврову накануне новых переговоров в Астане

Во время телефонной беседы политики уточнили график встреч и обсудили "вопросы двусторонних отношений".

Главы внешнеполитических ведомств Росии и США обсудили ситуацию в Сирии Посольство США в РФ / Twitter

В понедельник, 1 мая, состоялся телефонный разговор между Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщили

В заявлении российского МИДа отмечается, что во время телефонного разговора поднимались "некоторые вопросы двусторонней сферы". Кроме того, Госсекретарь США и глава МИД РФ уточнили график предстоящих встреч. В частности, речь идет о беседе в ходе предстоящего министерского заседания Арктического совета в американском Фэрбенксе 10 и 11 мая.

Также Лавров и Тиллерсон кратко обсудили предстоящую встречу по урегулированию конфликта в Сирии, которая состоится в Астане 3-4 мая.

Напомним, во время официального визита в Москву 12 апреля Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретился с российским президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они обсудили двусторонние отношения, а также вопросы международной политики.

В частности, Тиллерсон заявил, что США настаивают на отстранении от власти президента Сирии Башара Асада, а также на денуклеаризации Северной Кореи. Стороны договорились координировать действия по борьбе с ИГИЛ в Сирии, а также активизировать консультации по урегулирования конфликта в Украине, основываясь на Минских договоренностях.

В то же время, Тиллерсон не поднимал в Кремле вопрос изменения режима санкций против РФ за вооруженную агрессию против Украины.