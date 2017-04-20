Тиллерсон обвинил Иран в провокациях с целью дестабилизировать Ближний восток

Госсекретарь США считает, что Иран подрывает американские интересы в регионе.
Тиллерсон также отметил, что Иран является главным государством-спонсором терроризма, который "экспортирует" террор и насилие. Госсекретарь отметил, что Иран влияет на американские интересы в таких странах, как Ливия, Сирия, Йемен и Ирак.
Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.
Тегеран нарушил ядерную сделку с Западом после того, как испытал баллистическую ракету, что может усилить напряженность в регионе. Трамп 2 февраля заявил, что "учтет этот запуск."ZN.UA