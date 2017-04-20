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Тиллерсон обвинил Иран в провокациях с целью дестабилизировать Ближний восток

20 апреля в 15:10

Госсекретарь США считает, что Иран подрывает американские интересы в регионе.

Рекс Тиллерсон1
Тиллерсон считает, что Иран занимается дестабилизацией Ближнего востока
Bill Clark / CQ-Roll Call
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в постоянных провокациях на фоне ядерного напряжения в регионе. По словам Тиллерсона, Иран дестабилизирует Ближний восток, чем подрывает американские интересы в регионе, сообщается на сайте Госдепартамента.

Тиллерсон также отметил, что Иран является главным государством-спонсором терроризма, который "экспортирует" террор и насилие. Госсекретарь отметил, что Иран влияет на американские интересы в таких странах, как Ливия, Сирия, Йемен и Ирак.

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Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения с Ираном с возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.  

Тегеран нарушил ядерную сделку с Западом после того, как испытал баллистическую ракету, что может усилить напряженность в регионе. Трамп 2 февраля заявил, что "учтет этот запуск."

По материалам: ZN.UA
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Тэги Иран Трамп Тиллерсон США
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