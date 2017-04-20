Тиллерсон обвинил Иран в провокациях с целью дестабилизировать Ближний восток

Госсекретарь США считает, что Иран подрывает американские интересы в регионе.

Тиллерсон считает, что Иран занимается дестабилизацией Ближнего востока Bill Clark / CQ-Roll Call

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в постоянных провокациях на фоне ядерного напряжения в регионе. По словам Тиллерсона, Иран дестабилизирует Ближний восток, чем подрывает американские интересы в регионе, сообщается на сайте Госдепартамента.

Тиллерсон также отметил, что Иран является главным государством-спонсором терроризма, который "экспортирует" террор и насилие. Госсекретарь отметил, что Иран влияет на американские интересы в таких странах, как Ливия, Сирия, Йемен и Ирак.

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения сс возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.

Тегеран нарушил ядерную сделку с Западом после того, как испытал баллистическую ракету, что может усилить напряженность в регионе. Трамп 2 февраля заявил, что "учтет этот запуск."