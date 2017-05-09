Тиллерсон обсудит с Лавровым ситуацию в Донбассе

По вопросу Сирии дипломаты намерены обсудить усилия по деэскалации насилия, оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу и созданию условий для политического урегулирования конфликта.

Тиллерсон проведет встречу с Лавровым U.S. Department of State/Flickr

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон завтра встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуациюи в Сирии, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства США.

"Государственный секретарь Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Вашингтоне в среду, 10 мая, чтобы обсудить Украину, Сирию и двусторонние вопросы. По Украине стороны обсудят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и разрешения конфликта путем полного осуществления минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также, по вопросу Сирии секретарь намерен обсудить усилия по деэскалации насилия, оказанию гуманитарной помощи сирийскому народу и созданию условий для политического урегулирования конфликта.

Напомним, ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что введение миротворческой миссии ООН в Донбасс не предусмотрено Минскими соглашениями, для этого требуется согласие боевиков террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Лавров отметил, что в документах указана только Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что наблюдатели СММ ОБСЕ возобновили патрулирование зоны АТО 25 апреля после того, как 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.