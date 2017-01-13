Тиллерсон дал небольшую надежду Украине - The Atlantic Council

Кандидат на пост Госсекретаря в Сенате показал, что он хорошо понимает угрозы со стороны России.

Тиллерсон показал, что он хорошо понимает, насколько опасно поведение России. Flickr / CSIS | Center for Strategic & International Studies

На заседании Сената 11 январядолго пытался убедить скептиков в том, что его прошлые отношения с Владимиром Путиным не станут причиной его наивной и слабой политики в отношении Кремля.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст, замечая, что это было заметно с самого начала. Он сказал, что Америке нужно без иллюзий смотреть на отношения с Москвой. И что Россия представляет опасность, а американские союзники правы, что боятся ее. Он отчитал Москву за аннексию Крыма и вторжение в Украину. Несмотря на то, что с Россией можно сотрудничать там, где ее интересы совпадают с американскими, по словам Тиллерсона, Вашингтон должен жестко отстаивать интересы Амеирки и ее союзников, а Россия "должна ответить за свои действия".

Хотя заявления кандидата в Госсекретари были громкими, они не были чем-то чрезвычайным, по понятным причинам. Однако он столкнулся с острыми вопросами от сенаторов, которые сомневаются в его взглядах на Украину и Россию. Хербст пишет, что ответы Тиллерсона были сильными, а иногда специфическими.

В отношении Украины он сказал, что слабый ответ Запада на аннексию Крыма в 2014 году поощрил Россию начать военную операцию в Донбассе. Когда его спросили, что США следовало сделать в ответ, он ответил, что стоило передать оборонительное летальное оружие и предоставить Киеву оперативные разведывательные данные.

"Конечно же, слова Тиллерсона были не о том, что США должны сделать теперь. Но они открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, чем предшественники", - считает Хербст.

Относительно санкций, позиция Тиллерсона оказалась неоднозначной. С одной стороны он признал, что санкции - это "важный инструмент" сдерживания негативного поведения. А с другой - заявил, что они вредят американскому бизнесу. Его окончательной репликой было то, что статус-кво в вопросе санкций нужно сохранить, пока он не изучит ситуацию лучше. По мнению Хербста, скоро мир узнает, какую позицию администрация Трампа занимает относительно санкций. Поскольку их действие закончится в марте, если администрация не продлит их.

"Если агрессия Москвы в Украине продолжится, не продлить действие санкций было бы признаком слабости", - считает экс-посол США в Украине.

Тиллерсон также заверил, что поддерживает "Акт Магнитского", предусматривающий санкции против ряда граждан России за нарушение прав человека и демократических норм. Он также подтвердил, что привержен к идее введения так называемого "Глобального акта Магнитского об ответственности за нарушение прав человека". В то же время, он отклонил вопрос республиканца Марко Рубио о том, считает ли он Путина "военным преступником".

По мнению Хербста, в Сенате Тиллерсон показал, что он реально оценивает опасность, которую представляет ревизионистская политика Путина, и что он поддерживает идею укрепления НАТО и американского лидерства. Заявления, которые Тиллерсон сделал, дают возможность догадываться, какую политику будет проводить администрация Трампа. Но не стоит воспринимать их как гарантию.

Тем временем, издание Financial Times писало, что у Тиллерсона проблемы с республиканцами на пути к креслу Госсекретаря. Часть сенаторов от партии сомневаются, стоит ли поддерживать его кандидатуру. Если хотя бы трое республиканцев и все демократы в Сенате проголосуют против него, Тиллерсон не станет Госсекретарем.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон пообещал, что США смогут признать Крым российским только с согласия украинского народа. Тиллерсон также заявил, что США должны были более решительно реагировать на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году. В частности, Вашингтон должен был оказать Киеву срочную военную помощь, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

Читайте о возможных причинах и последствиях выбора Трампом кандидатуры Тиллерсона на пост госсекретаря США в статье Михаила Гончара "Время тиранозавров, или В чьих руках Трамп*?"