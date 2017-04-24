The New York Times выпустила социальные видеоролики на основе фотографий из горячих точек

Цель проекта – показать, как рождаются яркие фотографии на первых полосах ведущих новостных изданий мира.
Созданные агентством Droga5 и режиссированные Дарреном Аронофски, ролики мельтешат вспышками репортажных кадров, сопровождая картинку рассказами фотокорреспондентов Тайлера Хикса и Брайана Дентона об их съемках сирийских беженцев на греческом острове Лесбос и боевых действий против ИГИЛ в Ираке, соответственно.
В феврале The New York Times уже дебютировала с первым видео из серии Truth Is Hard. Ролик с простым текстом на белом фоне, где правдивые утверждения прорываются сквозь информационный шум, был показан во время трансляции церемонии "Оскар" и собрал более 15 миллионов просмотров в Сети. На него отозвался даже Дональд Трамп, в привычной манере обвиняющий американские медиа во лжи. В своем сообщении в Твиттере он назвал рекламу The New York Times "попыткой издания восстановить свою испорченную репутацию".
For first time the failing @nytimes will take an ad (a bad one) to help save its failing reputation. Try reporting accurately & fairly!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
Ранее Пулитцеровские премии среди фотографов присуждены за кадры вооруженного насилия. В номинации "Новостная фотография" награжден фотограф украинского происхождения.NYT , Bird In Flight ,