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The New York Times выпустила социальные видеоролики на основе фотографий из горячих точек

24 апреля в 16:40

Цель проекта – показать, как рождаются яркие фотографии на первых полосах ведущих новостных изданий мира.

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NYT
Газета The New York Times выпустила два рекламных видеоролика для серии "Правду трудно отыскать" (The Truth is Hard to Find), которые будут транслироваться на американском телевидении. Вся серия будет включать в себя четыре видео — еще два, посвященные рассказчикам из Чикаго и Венесуэлы, будут опубликованы на следующей неделе, пишет Fast Company. 

Созданные агентством Droga5 и режиссированные Дарреном Аронофски, ролики мельтешат вспышками репортажных кадров, сопровождая картинку рассказами фотокорреспондентов Тайлера Хикса и Брайана Дентона об их съемках сирийских беженцев на греческом острове Лесбос и боевых действий против ИГИЛ в Ираке, соответственно. 

В феврале The New York Times уже дебютировала с первым видео из серии Truth Is Hard. Ролик с простым текстом на белом фоне, где правдивые утверждения прорываются сквозь информационный шум, был показан во время трансляции церемонии "Оскар" и собрал более 15 миллионов просмотров в Сети. На него отозвался даже Дональд Трамп, в привычной манере обвиняющий американские медиа во лжи. В своем сообщении в Твиттере он назвал рекламу The New York Times "попыткой издания восстановить свою испорченную репутацию".

 

Смотрите фото: В Нью-Йорке неизвестные "украсили" статую Свободы баннером "Беженцы – добро пожаловать"

Ранее Пулитцеровские премии среди фотографов присуждены за кадры вооруженного насилия. В номинации "Новостная фотография" награжден фотограф украинского происхождения.

По материалам: NYT , Bird In Flight ,
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