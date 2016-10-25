Террористы "Исламского государства" взяли ответственность за нападение в Пакистане

По последним данным в результате нападения на полицейскую академию в Пакистане погибли не менее 59 человек.
Так, группа вооруженных людей численностью от трех до шести человек напала на тренировочный центр полиции на окраине Кветты. В момент нападения там находилось около 700 полицейских, проходивших подготовку.
Нападавшие ворвались в общежитие курсантов и открыли беспорядочную стрельбу по безоружным людям. Затем некоторые из террористов привели в действие надетые на них пояса с бомбами.
Жертвами нападения, по последним данным, стали не менее 59 человек.
В августе в Кветте в результате серии терактов погибли 88 человек. Полицейская школа в Кветте и ранее становилась целью атак боевиков. В 2006 и 2008 году здание подвергалось ракетному обстрелу.Интерфакс