Террористы "Исламского государства" взяли ответственность за нападение в Пакистане

По последним данным в результате нападения на полицейскую академию в Пакистане погибли не менее 59 человек.

В момент нападения ИГ на полицейскую академию там находилось 700 правоохранителей

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейскую академию в пакистанском городе Кветта, сообщила подконтрольная ИГ информационная структура Amaq.

Так, группа вооруженных людей численностью от трех до шести человек напала на тренировочный центр полиции на окраине Кветты. В момент нападения там находилось около 700 полицейских, проходивших подготовку.

Нападавшие ворвались в общежитие курсантов и открыли беспорядочную стрельбу по безоружным людям. Затем некоторые из террористов привели в действие надетые на них пояса с бомбами.

Жертвами нападения, по последним данным, стали не менее 59 человек.

В августе в Кветте в результате серии терактов погибли 88 человек. Полицейская школа в Кветте и ранее становилась целью атак боевиков. В 2006 и 2008 году здание подвергалось ракетному обстрелу.