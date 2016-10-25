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Террористы "Исламского государства" взяли ответственность за нападение в Пакистане

25 октября в 13:10

По последним данным в результате нападения на полицейскую академию в Пакистане погибли не менее 59 человек.

ИГИЛ исламское государство
В момент нападения ИГ на полицейскую академию там находилось 700 правоохранителей
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на полицейскую академию в пакистанском городе Кветта, сообщила подконтрольная ИГ информационная структура Amaq. 

Так, группа вооруженных людей численностью от трех до шести человек напала на тренировочный центр полиции на окраине Кветты. В момент нападения там находилось около 700 полицейских, проходивших подготовку. 

Нападавшие ворвались в общежитие курсантов и открыли беспорядочную стрельбу по безоружным людям. Затем некоторые из террористов привели в действие надетые на них пояса с бомбами. 

Жертвами нападения, по последним данным, стали не менее 59 человек.

В августе в Кветте в результате серии терактов погибли 88 человек. Полицейская школа в Кветте и ранее становилась целью атак боевиков. В 2006 и 2008 году здание подвергалось ракетному обстрелу.

По материалам: Интерфакс
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Тэги полиция Пакистан ислам
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