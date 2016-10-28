Террористы ИГИЛ казнили в окрестностях Мосула 232 человека - ООН

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Среди большинства убитых оказались бывшие иракские военные, которые отказались присоединиться к "Исламскому государству".

ИГИЛ захватило десятки тысяч местных жителей, чтобы использовать их как живой щит b.dk

Боевики террористической организации "Исламское государство" в среду казнили в окрестностях иракского Мосула 232 человека, об этом сообщила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

26 октября 42 мирных жителя были казнены в Хаммам аль-Алиле на юге Мосула, а в военном лагере аль-Газлани казнили 190 бывших сотрудников сил безопасности Ирака, которые отказались присоединиться к террористам.

Также Шамдасани сообщила, что с 17 октября боевики ИГИЛ захватили десятки тысяч местных жителей, в том числе и детей, чтобы использовать их как живой щит.

Боевики ИГИЛ захватили 550 семей, чтобы использовать их в качестве живого щита в Мосуле.

25 октября в ООН заявили, что в селе Сафина под Мосулом исламисты убили 15 гражданских, а их трупы выбросили в реку, в населенном пункте Тулул-Насер иракские войска обнаружили тела 70 мирных жителей, а также в окрестностях Мосула были найдены тела 50 полицейских.

Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.