Террористы ИГ рассчитывают использовать победу Трампа для вербовки новых боевиков – Reuters

Ненависть Трампа к мусульманам позволит джихадистам набрать тысячи новых сторонников.
Как сообщает агентство Reuters, командиры движения талибов и сторонники ИГ, утверждают, что резкая предвыборная риторика Трампа против мусульман, в частности – по поводу полного запрета мусульманам въезжать на территорию США – отлично сработает в их усилиях по вербовке, особенно среди недовольной западной молодежи.
"Этот парень – полный маньяк. Его ненависть к мусульманам сделает нашу работу гораздо легче, потому что мы можем набрать тысячи", – цитирует Reuters заявление командира ИГ в Афганистане Абу Омара Хорасани.
Напомним, кандидат от Республиканской партии, миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.
Ранее глава крупнейшей мусульманской организации США – Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Нихад Авад, призвал победителя президентских выборов Дональда Трампа уважать права мусульман.
В сообщении отмечается, что в предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно озвучивал негативные высказывания в адрес мусульман. В частности, он предложил не пускать мусульман в США и закрыть мечети, функционирующие на американской территории.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA