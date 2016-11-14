Террористы ИГ рассчитывают использовать победу Трампа для вербовки новых боевиков – Reuters

Ненависть Трампа к мусульманам позволит джихадистам набрать тысячи новых сторонников.

Исламские террористы "обрадовались" победе на выборах президента США кандидата, известного нападками на мусульман topwar.ru

Исламские террористы от Афганистана до Алжира намерены использовать внезапную победуна выборах президента США в качестве инструмента пропаганды для вербовки новых бойцов.

Как сообщает агентство Reuters, командиры движения талибов и сторонники ИГ, утверждают, что резкая предвыборная риторика Трампа против мусульман, в частности – по поводу полного запрета мусульманам въезжать на территорию США – отлично сработает в их усилиях по вербовке, особенно среди недовольной западной молодежи.

"Этот парень – полный маньяк. Его ненависть к мусульманам сделает нашу работу гораздо легче, потому что мы можем набрать тысячи", – цитирует Reuters заявление командира ИГ в Афганистане Абу Омара Хорасани.

Напомним, кандидат от Республиканской партии, миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Ранее глава крупнейшей мусульманской организации США – Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Нихад Авад, призвал победителя президентских выборов Дональда Трампа уважать права мусульман.

В сообщении отмечается, что в предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно озвучивал негативные высказывания в адрес мусульман. В частности, он предложил не пускать мусульман в США и закрыть мечети, функционирующие на американской территории.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".