Теракт в Ираке унес жизни 80 человек

Боевики ИГИЛ заявили, что в нападении погибли и пострадали более 200 человек.

Ответственность за взрыв взяли на себя террористы ИГИЛ dailystar.com.lb

В результате взрыва бомбы, заложенной в грузовик, на заправочной станции близ иракского города Хилла погибли по меньшей мере 80 и 20 человек получили ранения.

Теракт произошел в 100 километрах от иракской столицы Багдада. АЗС и прилегающее кафе были полны людей, когда раздался взрыв. Многие их погибших - иранцы, которіе ехали из священного города Кербела, сообщает BBC.

По данным агентства AFP, на момент взрыва на заправочной станции находились по меньшей мере семь автобусов с паломниками.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". При этом именно ИГИЛ заявила, что в нападении погибли и пострадали более 200 человек.

Ранее сообщалось, что 40 человек погибли, более 60 получили ранения в результате теракта в Ираке на свадьбе в городе Фаллуджа.

Ранее в столице Ирака Багдаде в результате четырех террористических актовпогибли по меньшей мере десять человек и еще 37 получили ранения, а также в Багдаде в результате нескольких терактов в сентябре погибли по меньшей мере 42 человека и около 60 получили ранения.

Напомним, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек.