Тело Фиделя Кастро кремировали на закрытой церемонии

В понедельник на центральной площади Гаваны начнется церемония прощания с экс-руководителем Кубы.

Кастро уже кремировали Гранма

Тело экс-руководителя Кубы Фиделя Кастро кремировали в субботу, 26 ноября, во время закрытой частной церемонии.

Кубинцы же смогут принять участие церемонии прощания с "лидером революции" в понедельник и во вторник, 28 – 29 ноября, сообщает Еuronews. Во вторник вечером по улицам Гаваны пройдет траурное шествие.

На период траура, в Гаване отменили все массовые и культурные мероприятия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на колумбийский телеканал колумбийский телеканал Caracol Television, 28 и 29 ноября в специально отведенных местах каждого кубинского города, все жители острова получат "возможность отдать почести и оставить свои подписи под торжественной клятвой верности концепции революции", предложенной когда-то Фиделем Кастро.

После Гаваны, до 3 декабря прах провезут по 13 из 15 провинций страны.

Церемония захоронения пройдет 4 декабря в 07:00 по местному времени на кладбище святой Ифигении в городе Сантьяго-де-Куба.

Как сообщалось, правивший Кубой несколько десятилетий подряд Кастро умер вечером 25 ноября на 91-м году жизни.