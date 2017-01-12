Технический прогресс требует революции в системе образования - The Economist

Издание пишет, что правительствам время подумать, как сделать обучение в течение всей жизни возможным, чтобы сократить неравенство.

Технический прогресс требует изменений в системе образования.

Когдане успевает за технологиями, появляется неравенство. Без навыков, необходимых для того, чтобы быть полезным, когда инновации становятся нормой, страдают рабочие. И если они достаточно сильно отстанут, общество начинает распадаться.

Это фундаментальное понимание охватило реформаторов времен Индустриальной революции, которые предвкушали начало государственного финансирования школьного образования. Позже автоматизация на заводах и офисах вызвала всплеск выпускников колледжей. Сочетание образования с инновациями десятилетиями обеспечивало процветание и благосостояние.

Сегодня роботехника и искусственный интеллект требуют начать новую образовательную революцию. Об этом сегодня пишет The Economist. Но в этот раз трудовую жизнь настолько длинные и так быстро меняется, что только зубрежки за школьной партой не достаточно. Люди должны быть способными осваивать новые навыки на протяжении своей карьеры.

К сожалению, обучение в течение всей жизни, которое существует сегодня, в основном приносит пользу лишь тем, кто добился значительного успеха. А следовательно оно увеличивает неравенство, а не сокращает его. В 21-м веке политикам необходимо поработать над тем, чтобы помочь всем своим гражданам учиться пока они зарабатывают, чтобы не появился огромный массив бедных людей. К сожалению, до этого времени амбиции чиновников были очень недальновидными.

Классическая модель образования, которая заключается в получении большого пласта навыков в начале и постепенном повышении квалификации благодаря тренингам в компаниях, начала разваливаться. Одна из причин этого - это рост потребности в новых навыках, которые будут постоянно обновляться и улучшаться. Производство все больше требует умственной работы, а не биения молотком по железяке. За период с 1996 до 2015 года количество работников в США, которые занимаются рутиной в офисе, сократилось с 25,5% до 21%.

Повысить образовательную нагрузку в начале жизни не выход. Лишь 16% американцев верят, что четырехлетнее обучение в колледже действительно полностью готовит их к работе. В это же время, количество часов, затраченных на обучение работников, стремительно сокращается. В США и Британии за последние два десятилетия оно сократилось на половину. Люди все чаще работают на себя, а значит сами отвечают за обновление своих навыков. Можно сделать паузу в карьере и поучиться, чтобы повысить квалификацию. Это выход. Но большинство колледжей ориентированы на молодежь.

Тем временем, рынок придумывает новые способы учиться и зарабатывать. Издание приводит целый ряд онлайн-ресурсов, которые предлагают за относительно небольшую плату выучить что-то новое, например, программировать с нуля. Но обычно все равно от пользователя требуют хотя бы базовое понимание предмета своего изучения.

Издание пишет, что государствам время пойти на радикальные шаги, поскольку образование - это благо, которое распространяется и идет на пользу всему обществу. Правительствам следует не только думать о том, как тратить больше на образование, но и как тратить разумно.

У примеру, система школьного образования требует изменения подхода, чтобы научить людей, собственно, думать, учиться и получать новые навыки в течение всей жизни. Но значительно большим изменением было бы разработать систему обучения для взрослых, которая была бы доступна всем.

Больше о влиянии технологий на жизнь общества читайте в статье Елены Михайленко и Тода Блейона "Постиндустриальная образование: куда идем?" ZN.UA.



