Тайвань боится оказаться зажатым между Китаем и США - FT

В Тайбэе боятся, что Пекин будет "сгонять злость" на демократическом острове после каждого обострения отношений с Вашингтоном.

Тайвань нервничает из-за обострения отношений между Китаем и США.

боится оказаться между двух гигантов: США и Китаем, - поскольку следующий президент Дональд Трамп обещает жесткую политику в отношении Пекина, который уже усилил демонстрацию мускулов в регионе.

Как пишет Financial Times, политики и аналитики на Тайване убеждены, что Пекин усиливает давление на демократический остров из-за поведения Трампа. В понедельник китайский военный флот отправил свой единственный авианосец в акваторию вблизи Тайваня. А перед этим близ острова летал китайский бомбардировщик, способный нести ядерное оружие. Все это произошло после того, как китайские военные захватили американский беспилотник в Южно-Китайском море.

Трамп также разозлил Пекин телефонным разговором с президентом Тайваня Цай Инь-вен. Это первый подобный контакт за несколько десятилетий. К тому же, республиканец поставил под сомнение политику "единого Китая", на которой базируются американо-китайские отношения.

"Китай не хочет потерять лицо, поэтому он выбрал Тайвань козлом отпущения. Урок, который мы усвоили, говорит, что американская политика в отношении Тайваня - это лишь действия в рамках американо-китайской политики, поэтому нам надо быть очень осторожными, когда США выбирает более конфронтационный или более дружественный подход к Китаю", - сказал изданию тайваньский депутат от "Демократической прогрессивной партии" Ло Чи-чэнь.

вчера Китай заявил протест США в связи с военным сотрудничеством с Тайванем. В подписанном президентом Бараком Обамой военном бюджете говорится, что Пентагон должен реализовывать программу военного обмена между США и Тайванем на высоком уровне".