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Танкер с 400 тоннами химикатов тонет у берегов Японии

30 сентября в 11:37

Произошла ли утечка вредных химикатов в море, неизвестно.

море
Неизвестно, произошла ли утечка вредных химикатов в море
Pixabay

Танкер с 400 тоннами гидроксида натрия терпит бедствие во внутреннем Японском море к югу от берегов префектуры Ямагути, заявили в береговой охране Японии.

Отмечается, что четыре члена экипажа эвакуированы, они не пострадали. Неизвестно, произошла ли утечка вредных химикатов в море.

Судно длиной 50 метров накренилось и частично ушло под воду. Специалисты выясняют, что стало причиной инцидента и есть ли пробоина в борту танкера.

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Гидроксид натрия или каустическая сода - самая распространенная в мире щелочь. Химикат может вызывать раздражение слизистой оболочки и сильные ожоги кожи. Его пары также могут причинить вред дыхательной системе человека.

Гидроксид натрия активно поглощает пары воды из воздуха. Он хорошо растворяется в воде, выделяя при этом большое количество теплоты.

По материалам: ZN.UA
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Тэги химикаты море Япония утечка танкер
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