Танкер с 400 тоннами химикатов тонет у берегов Японии

Произошла ли утечка вредных химикатов в море, неизвестно.
Танкер с 400 тоннами гидроксида натрия терпит бедствие во внутреннем Японском море к югу от берегов префектуры Ямагути, заявили в береговой охране Японии.
Отмечается, что четыре члена экипажа эвакуированы, они не пострадали. Неизвестно, произошла ли утечка вредных химикатов в море.
Судно длиной 50 метров накренилось и частично ушло под воду. Специалисты выясняют, что стало причиной инцидента и есть ли пробоина в борту танкера.
Гидроксид натрия или каустическая сода - самая распространенная в мире щелочь. Химикат может вызывать раздражение слизистой оболочки и сильные ожоги кожи. Его пары также могут причинить вред дыхательной системе человека.
Гидроксид натрия активно поглощает пары воды из воздуха. Он хорошо растворяется в воде, выделяя при этом большое количество теплоты.ZN.UA