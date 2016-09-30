Танкер с 400 тоннами химикатов тонет у берегов Японии

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Произошла ли утечка вредных химикатов в море, неизвестно.

Неизвестно, произошла ли утечка вредных химикатов в море Pixabay

Танкер с 400 тоннами гидроксида натрия терпит бедствие во внутреннем Японском море к югу от берегов префектуры Ямагути, заявили в береговой охране Японии.

Отмечается, что четыре члена экипажа эвакуированы, они не пострадали. Неизвестно, произошла ли утечка вредных химикатов в море.

Судно длиной 50 метров накренилось и частично ушло под воду. Специалисты выясняют, что стало причиной инцидента и есть ли пробоина в борту танкера.

Гидроксид натрия или каустическая сода - самая распространенная в мире щелочь. Химикат может вызывать раздражение слизистой оболочки и сильные ожоги кожи. Его пары также могут причинить вред дыхательной системе человека.

Гидроксид натрия активно поглощает пары воды из воздуха. Он хорошо растворяется в воде, выделяя при этом большое количество теплоты.