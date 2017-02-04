Таможня США вновь принимает граждан "запрещенных" стран

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Таможенные органы ссылаются на решение суда.

Таможня США дает добро

Граждане семи мусульманских стран, которым запрещен въезд на территорию США согласно президентскому распоряжению Дональда Трампа , смогут попасть в США по действующим визам или грин-картам, соответствующее решение приняли таможенные органы.

О решении таможенной службы стало известно через несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа.

В авиакомпании Qatar Airways заявили, что немедленно начинают допускать пассажиров на борт. Компания Air France заявила, что возобновляет перевозки граждан из семи "запрещенных" стран.

В Белом доме намерены обжаловать решение суда. В Минюсте назвали миграционный указ Трампа юридически правомерным.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп запретил иммигрантам из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена приезжать в его страну. Это вызвало возмущение в мире. В частности, ООН призвала Вашингтон отказаться от этого решения.