Таможня США вновь принимает граждан "запрещенных" стран

Таможенные органы ссылаются на решение суда.
О решении таможенной службы стало известно через несколько часов после того, как федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие миграционного указа Трампа.
В авиакомпании Qatar Airways заявили, что немедленно начинают допускать пассажиров на борт. Компания Air France заявила, что возобновляет перевозки граждан из семи "запрещенных" стран.
В Белом доме намерены обжаловать решение суда. В Минюсте назвали миграционный указ Трампа юридически правомерным.
Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп запретил иммигрантам из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена приезжать в его страну. Это вызвало возмущение в мире. В частности, ООН призвала Вашингтон отказаться от этого решения.BBC