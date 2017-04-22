Талибы напали на воинскую часть и убили 70 афганских солдат

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Боевики во время нападения были одеты в форму афганской армии.

Талибы устроили бойню на севере Афганистана afghanistantimes.af

Боевики группировки "Талибан" напали на воинскую часть в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана , где убили как минимум 70 солдат правительственной армии.

Талибы заявили, что оборону базы они прорвали с помощью боевиков-смертников. По сообщениям афганских властей, во время нападения на военную базу террористы переоделись в форму правительственной армии, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Бой между солдатами правительственной армии и террористами продолжался целый день. Талибы в ходе сражения потеряли как минимум 10 бойцов.

Осенью прошлого года боевики радикального движения "Талибан" совершили взрыв заминированного автомобиля возле генерального консульства Германии в городе Мазари-Шариф в Афганистане, в результате чего 2 человека погибло, более 100 получило ранения.