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Талибы напали на воинскую часть и убили 70 афганских солдат

22 апреля в 05:10

Боевики во время нападения были одеты в форму афганской армии.

Талибан
Талибы устроили бойню на севере Афганистана
afghanistantimes.af
Боевики группировки "Талибан" напали на воинскую часть в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана, где убили как минимум 70 солдат правительственной армии.

Талибы заявили, что оборону базы они прорвали с помощью  боевиков-смертников. По сообщениям афганских властей, во время нападения на военную базу террористы переоделись в форму правительственной армии, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Бой между солдатами правительственной армии и террористами продолжался целый день. Талибы в ходе сражения потеряли как минимум 10 бойцов. 

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Осенью прошлого года боевики радикального движения "Талибан" совершили взрыв заминированного автомобиля возле генерального консульства Германии в городе Мазари-Шариф в Афганистане, в результате чего 2 человека погибло, более 100 получило ранения.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги боевики талибы Афганистан Талибан
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