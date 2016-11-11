"Талибан" напал на генконсульство Германии в Афганистане

Боевики взорвали заминированный автомобиль, погибло два человека, пострадало более 100.
Взрыв произошел в городе Мазари-Шариф в северной части Афганистана, сообщает Deutsche Welle.
В МИД Германии создан кризисный штаб в связи с событиями в Афганистане. Здание дипмиссии сильно разрушено. Силы НАТО сейчас обеспечивают охрану генконсульства, а также готовят эвакуацию персонала.
Ответственность за нападение на консульство взяло движение "Талибан". Террористы заявили, что эта акция является возмездием за недавнюю бомбардировку в провинции Кундуз авиацией НАТО, в результате которой погибли 30 мирных жителей, 19 человек получили ранения.
Ранее Пентагон подтвердил ликвидацию в Афганистане одного из лидеров "Аль-Каиды". Американские военные считали его руководителем ответвления "Аль-Каиды" в восточном Афганистане и одним из главных организаторов атак против США.Deutsche Welle (Русская редакция)