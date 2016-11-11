"Талибан" напал на генконсульство Германии в Афганистане

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Боевики взорвали заминированный автомобиль, погибло два человека, пострадало более 100.

Боевики взорвали машину возле консульства ФРГ Deutsche Welle (Русская редакция)

Боевики радикального движения "Талибан" совершили взрыв заминированного автомобиля возле генерального консульства Германии, в результате чего 2 человека погибло, более 100 получило ранения.

Взрыв произошел в городе Мазари-Шариф в северной части Афганистана, сообщает Deutsche Welle.

В МИД Германии создан кризисный штаб в связи с событиями в Афганистане. Здание дипмиссии сильно разрушено. Силы НАТО сейчас обеспечивают охрану генконсульства, а также готовят эвакуацию персонала.

Ответственность за нападение на консульство взяло движение "Талибан". Террористы заявили, что эта акция является возмездием за недавнюю бомбардировку в провинции Кундуз авиацией НАТО, в результате которой погибли 30 мирных жителей, 19 человек получили ранения.

Ранее Пентагон подтвердил ликвидацию в Афганистане одного из лидеров "Аль-Каиды". Американские военные считали его руководителем ответвления "Аль-Каиды" в восточном Афганистане и одним из главных организаторов атак против США.