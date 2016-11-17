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Таиланд будет взимать налог за прилет и вылет из страны

17 ноября в 21:21

Налог внесут в стоимость авиабилетов. 

таиланд
Таиланд вводит сбор за посещение страны
ilis.com.ua

Таиланд будет взимать с авиационных пассажиров налог за прилет и вылет из страны, который включат в стоимость авиабилетов. 

Стоимость сбора составит 15 батов (около десяти гривень), передает "Укринформ" со ссылкой на местные СМИ. 

Согласно данным туристической ассоциации Таиланда, страну ежегодно посещает более 32 миллионов иностранцев, за пределы страны ежегодно вылетает более 6 миллионов тайцев. Таким образом, по подсчетам местных властей, доходы от налога составят 1,1 миллиарда батов (около 1,6 миллиардов гривень).

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Планируется, что все эти средства направят на улучшение авиационной инфраструктуры Таиланда.  

По материалам: Укринформ
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