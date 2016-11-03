Таджикистан ввел уголовное наказание за оскорбление президента

Нарушителям грозит тюремный срок до пяти лет или крупный штраф.

За оскорбление Рахмона в Таджикистане могут посадить rus.azattyq.org

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление правительства о введении уголовной ответственности за оскорбление главы государства.

Лица, оскорбившие президента Таджикистана, могут быть отправлены в тюрьму сроком до пяти лет, либо их ожидает крупный штраф, сообщает "Русская служба Би-би-си".

64-летний Эмомали Рахмон бессменно руководит Таджикистаном с 1992 года, уже четвертый срок подряд. В конце октября парламент страны единогласно проголосовал за присвоение Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана. А год назад, в декабре 2015-го Рахмона провозгласили пожизненным лидером таджиков, прописав это в законе "Об основателе мира и национального единства - лидере нации", который предусматривает для него гарантию неограниченных прав и неприкосновенности после ухода с поста президента.

Этим же законом был установлен "порядок проявления уважения к лидеру нации", а также предусмотрена ответственность за проявление неподобающего отношения.

В мае 2016 года в Таджикистане состоялся референдум, на котором граждане страны высказались за то, что действующий президент государства Эмомали Рахмон может избираться на этот пост неограниченное количество раз. Референдум вносит соответствующие поправки в конституцию Таджикистана. Поправка касается лично Рахмона. Кроме того, по результатам референдума в стране будут запрещены партии, созданные на национальной и религиозной основе, нельзя будет финансировать партии за счет зарубежных средств.

Следующие президентские выборы в стране намечены на 2020 год.