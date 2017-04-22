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Сына российского депутата в США приговорили к 27 годам тюрьмы

22 апреля в 00:39

Прокуратура доказала вину сына депутата Госдумы от ЛДПР в кибермошенничестве.

Роман Селезнев
Роман Селезнев признал свою вину после вердикта присяжных
gazeta.ru
Американский суд приговорил Романа Селезнева, сына депутата Государственной Думы России Валерия Селезнева, к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.

32-летний Селезнев написал письмо суду, в котором подчеркивал, что "принимает ответственность за все". Снисхождения или снижения срока заключения он не просил.

Прокуратура, в свою очередь, настаивала на 30-летнем тюремном заключении обвиняемого, подчеркивая, что тяжесть его преступлений предусматривает пожизненное заключение.

Обвинение также просило суд не ппринимать во внимание признательные показания россиянина, данные после приговора.

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Романа Селезнева задержали на Мальдивских островах в 2014 году и доставили в США. ФБР установило, что сын российского депутата украл с чужих кредитных карт 170 миллиардов рублей. В его компьютере были найдены номера  1,7 миллионов похищенных карт.

Селезнева обвинили в кибермошенничестве, умышленном причинении ущерба защищенному компьютеру, получении информации с защищенного компьютера, хранении более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищении персональной информации при отягчающих обстоятельствах. В 2016 году присяжные признали его виновным по 38 из 40 пунктов обвинения.

Его отец, депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев, а также МИД РФ заявляли о похищении российского гражданина и нарушении США норм международного права.

По материалам: ZN.UA , РИА Новости ,
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Тэги суд хакер кардео Селезнев США
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