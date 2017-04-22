Сына российского депутата в США приговорили к 27 годам тюрьмы

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Прокуратура доказала вину сына депутата Госдумы от ЛДПР в кибермошенничестве.

Роман Селезнев признал свою вину после вердикта присяжных gazeta.ru

Американский суд приговорил Романа Селезнева, сына депутата Государственной Думы России Валерия Селезнева, к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве

32-летний Селезнев написал письмо суду, в котором подчеркивал, что "принимает ответственность за все". Снисхождения или снижения срока заключения он не просил.

Прокуратура, в свою очередь, настаивала на 30-летнем тюремном заключении обвиняемого, подчеркивая, что тяжесть его преступлений предусматривает пожизненное заключение.

Обвинение также просило суд не ппринимать во внимание признательные показания россиянина, данные после приговора.

Романа Селезнева задержали на Мальдивских островах в 2014 году и доставили в США. ФБР установило, что сын российского депутата украл с чужих кредитных карт 170 миллиардов рублей. В его компьютере были найдены номера 1,7 миллионов похищенных карт.

Селезнева обвинили в кибермошенничестве, умышленном причинении ущерба защищенному компьютеру, получении информации с защищенного компьютера, хранении более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищении персональной информации при отягчающих обстоятельствах. В 2016 году присяжные признали его виновным по 38 из 40 пунктов обвинения.

Его отец, депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев, а также МИД РФ заявляли о похищении российского гражданина и нарушении США норм международного права.