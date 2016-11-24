Сын Трампа встречался со сторонниками российской политики в Сирии – WSJ

Встреча, посвященная решению сирийского вопроса, состоялась до президентских выборов США.

Сына Трампа пытались убедить в необходимости сотрудничества с РФ по Сирии

Встреча состоялась в Париже 11 октября в зале отеля "Ритц", где собрались около 30 политиков и бизнесменов, включая лидера сирийской оппозиции Ранду Касис, ориентирующуюся на Кремль. Группа, которую представляет Касис, выступает за то, чтобысирийским президентом оставался Башар Асад.

Касис в разговоре с сыном Трампа подчеркнула свое мнение о необходимости сотрудничества с Россией в решении сирийского вопроса.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за диалог с российским президентом Владимиром Путиным, однако отвергает идею того, что любое потепление отношений с Москвой можно будет назвать "перезагрузкой".