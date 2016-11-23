Сын Гульнары Каримовой опроверг слухи о ее смерти

По его информации, она жива, однако находилась под домашним арестом.

Гульнара Каримова жива, заявляет ее сын Гульнара Каримова/Twitter

Ислам Каримов, внук скончавшегося недавно президента Узбекистана Ислама Каримова, опроверг информацию о смерти своей матери Гульнары Каримовой.

Он назвал эту информацию "всего лишь слухами", заявив, что его мать, дочь покойного президента была под домашним арестом, однако сейчас уже освобождена, хотя ей не разрешают выезжать из страны, передает Русская служба Би-би-си.

С опровержением сообщений о смерти Гульнары Каримовой ранее выступил источник Узбекской службы Би-би-си, а также ряд источников российских информагентств.

Гульнара Каримова - старшая дочь покойного президента Узбекистана - ранее называлась в числе вероятных преемников Каримова, однако несколько лет назад она потеряла политическое влияние и с 2014 года фактически находилась под домашним арестом.

Как сообщал ресурс "Центр-1" со ссылкой на СНБ Узбекистана, 44-летняя Гульнара Каримова была отравлена и умерла 5 ноября и ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сровняли с землей.

По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой, а решился на телефонное интервью, опасаясь за участь ее детей – сына Ислама и дочери Иман, которые остаются в Ташкенте.