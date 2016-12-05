Свыше 300 миллионов рублей патриарха Всея Руси оказались в лопнувшем российском банке

На средства претендует наследница патриарха.

В “Внешпромбанке» РФ на счетах застряли 300 миллионов рублей бывшего патриарха Московского ortodokstrondheim.wordpress.com

На счетах "Внешпромбанка" России, у которого в начале 2016 года была отозвана лицензия, хранились личные сбережения покойного патриарха Московского и Всея Руси Алексия II (Алексея Ридигера) в размере более чем 300 миллионов рублей — $ 2,92 млн, 8829 евро и 9,37 млн рублей. Сейчас на них претендует наследница патриарха — настоятельница московского подворья одного из эстонских монастырей Александра Смирнова (игуменья Филарета).

Александра Смирнова подала заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием включить ее в список кредиторов "Внешпромбанка". Согласно судебным материалам, Ридигер составил завещание еще в 1976 году, назначив своей наследницей Смирнову, сообщает Meduza.

В суде против "Внешпромбанка" интересы игуменьи Филареты представляет адвокат Кравцов. Он же представляет на процессе интересы сопредседателя "Союза православных женщин России" Анастасии Оситис, которая со своей дочерью как минимум до 2008 года были акционерами "Внешпромбанка".

Патриарх Алексий II — епископ Русской православной Церкви; с 7 июня 1990 года по 5 декабря 2008 года — патриарх Московский и всея Руси.

Центробанк отозвал лицензию у "Внешпромбанка" 21 января 2016 года. Кроме покойного патриарха там хранили деньги крупные чиновники (например, вице-спикер Госдумы предыдущего созыва Александр Жуков) и их родственники (например, жены Дмитрия Рогозина и Сергея Шойгу). В банке зависли средства многих крупных компаний — девять миллиардов рублей "Транснефти", восемь с половиной миллиардов рублей Олимпийского комитета России, около полутора миллиардов рублей структур Русской православной церкви и так далее.