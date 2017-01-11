Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра

Нобелевский лауреат по литературе покинула организацию в знак протеста после исключения Сергея Пархоменко.

В русском ПЕН-центре не осталось ни одного нобелевского лауреата litcult.ru

Белорусская писательницавышла из Русского ПЕН-центра в знак несогласия с деятельностью организации.

"Меня долго просили не уходить, ведь и так десятки достойных людей ушли: Улицкая, Войнович, другие. Я оставалась, так как люди прогрессивные надеялись, что удастся выстоять в этой борьбе, что "темная" часть не победит. Но не удалось. И я не имею оснований больше участвовать в этой игре", - сказала Алексиевич.

Нобелевский лауреат приняла решение покинуть Русский ПЕН-Центр в связи с исключением из организации писателя и журналиста Сергея Пархоменко, которого изгнали за поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

После этого из Русского ПЕН-центра ушли Лев Рубинштейн, Александр Иличевский и Борис Акунин. Также ранее из Русского ПЕН-центра в знак несогласия с политикой руководства вышли такие известные писатели, как Игорь Иртеньев, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович, Сергей Гандлевский, Дмитрий Бавильский.