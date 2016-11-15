Свергнутому президенту Египта отменили смертный приговор

Суд пересмотрит дело Мурси.

Суд Египта кассационной инстанции отменил смертный приговор Мурси Al Arabiya

Суд Египта кассационной инстанции отменил смертный приговор свергнутому в ходе военного переворота бывшему президенту страны Мухаммеду Мурси.

Суд также обязал пересмотреть дело Мурси во вторник, 15 ноября, сообщает Al Jazeera.

Египетские военные свергли и арестовали Мурси 3 июля 2013 года. Этому предшествовали массовые демонстрации египтян, недовольных исламистским курсом властей и обвинявших их в неспособности нормализовать жизнь в стране. К моменту свержения Мурси успел пробыть у власти чуть больше года. Он одержал победу на выборах главы государства, организованных временными военными властями, которые руководили Египтом после февральской революции 2011 года и свержения прежнего президента Хосни Мубарака.