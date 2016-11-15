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Свергнутому президенту Египта отменили смертный приговор

15 ноября в 12:59

Суд пересмотрит дело Мурси.

Мурси
Суд Египта кассационной инстанции отменил смертный приговор Мурси
Al Arabiya

Суд Египта кассационной инстанции отменил смертный приговор свергнутому в ходе военного переворота бывшему президенту страны Мухаммеду Мурси.

Суд также обязал пересмотреть дело Мурси во вторник, 15 ноября, сообщает Al Jazeera.

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Египетские военные свергли и арестовали Мурси 3 июля 2013 года. Этому предшествовали массовые демонстрации египтян, недовольных исламистским курсом властей и обвинявших их в неспособности нормализовать жизнь в стране. К моменту свержения Мурси успел пробыть у власти чуть больше года. Он одержал победу на выборах главы государства, организованных временными военными властями, которые руководили Египтом после февральской революции 2011 года и свержения прежнего президента Хосни Мубарака.

По материалам: ZN.UA , Al Jazeera ,
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Тэги Мурси Египет президент
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