Суд запретил СМИ освещать детали расследования убийства российского посла в Турции

По требованию прокуратуры суд засекретил часть информации об убийстве Карлова.

Суд запретил публиковать некоторые данные об убийстве посла России в Турции

Решение было принято в ответ на запрос прокуратуры Анкары, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источник в суде, пишет российское агентство ТАСС. Так, теперь запрещено распространение видеозаписей с места преступления, а также сведений о подозреваемых, предположительно связанных с убийцей. Запрет будет действовать до завершения расследования.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший российского посла Андрея Карлова, был последователем проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Ранее российские СМИ сообщили, что ответственность за убивство Карлова взяла на себя организация "Джейш аль-Фатх", однако ее представители опровергли эту информацию. Тем временем, турецкие медиа уже написали, что за за убийством российского посла стоит Фетхуллах Гюлен – проживающий в США турецкий исламский проповедник, которого власти обвиняют в организации неудавшегося переворота. Его экстрадиции Анкара безуспешно добивается в течение полугода.

На открытии художественной выставки в Анкаре в понедельник, 19 декабря, 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынаш застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. Нападавший был одет в костюм охранника галереи. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". Алтынаш убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Убийство российского посла произошло спустя нескольких дней после протестов турецких граждан, которые негодовали по поводу поддержки Россией президента Сирии Башара Асада и из-за российских бомбежек Алеппо, крупнейшем городе Сирии.

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