Суд запретил правительству Великобритании начинать Brexit без одобрения парламента

Правительство не сможет самостоятельно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.

Правительство Великобритании проиграло суд по Brexit

Высокий суд Лондона запретил правительству Великобритании начинать официальную процедуру выхода из Европейского союза (Brexit) без предварительного одобрения парламента, сообщает BBC

Это означает, что правительство не сможет самостоятельно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.

Решение суда опубликовано на официальном портале судебной системы Великобритании. Исходя из документа, истцом выступила менеджер инвестфонда SCM Private Джина Миллер, а также парикмахер Дейр Тозетти душ Сантуш. Ответчиком является Дэвид Дэвис, министр по делам выхода из Евросоюза.

Отмечается, что правительство обжалует данное решение в Верховном суде Великобритании в следующем месяце. На рассмотрение апелляции уже выделено время - с 5 по 8 декабря.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.