Суд запретил правительству Великобритании начинать Brexit без одобрения парламента

Правительство не сможет самостоятельно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.
Это означает, что правительство не сможет самостоятельно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.
Решение суда опубликовано на официальном портале судебной системы Великобритании. Исходя из документа, истцом выступила менеджер инвестфонда SCM Private Джина Миллер, а также парикмахер Дейр Тозетти душ Сантуш. Ответчиком является Дэвид Дэвис, министр по делам выхода из Евросоюза.
Отмечается, что правительство обжалует данное решение в Верховном суде Великобритании в следующем месяце. На рассмотрение апелляции уже выделено время - с 5 по 8 декабря.
Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.
Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.ZN.UA