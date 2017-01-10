Суд заблокировал отставку президента Венесуэлы Мадуро

Суд счел неконституционным решение парламента об отставке президента.

Суд решил, что Мадуро может остаться на посту президента

Верховный суд Венесуэлы заблокировал принятое 9 января решение парламента страны признать президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинувшим свой пост . Суд признал такое решение парламента неконституционным и выходящим за рамки полномочий.

В частности, в суде заявили, что члены парламента не имеют права "призывать или совершать действия, нарушающие общественный порядок, подстрекающие против властей и государственных органов, а также иные действия, за пределами конституции и правового правопорядка", говорится в сообщении венесуэльского телеканала TeleSur, сообщает "112.ua".

Как сообщалось, не взирая на контроль оппозицией большинства парламента, нынешняя власть контролирует Верховный суд страны, который срывает любые законодательные инициативы парламента.

Депутаты Национальной ассамблеи уже безуспешно пытались начать в отношении президента судебный процесс, а также объявляли действия Мадуро государственным переворотом.

Венесуэла переживает тяжелейший экономический кризис. В стране происходят регулярные отключения воды и света, не хватает продуктов питания и лекарств. МВФ оценивает годовую инфляцию в стране в 500%, называя ее самой большой в мире.

Однако сам президент говорит, что его правительство является жертвой экономической войны, которую крупный бизнес ведет против его левой администрации.