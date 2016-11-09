Суд отклонил иск штаба Трампа о "нарушениях" в Неваде

Представители кандидата-республиканца требовали арестовать бюллетени.
Сообщается, что у Трампа хотели наложить арест на часть бюллетеней, поскольку в латиноамерканском пригороде Лас-Вегаса участки для голосования работали дольше предусмотренного времени. Считается, что население этого пригорода – округа Кларк – традиционно поддерживает демократов.
Однако в суде представители власти округа заявили, что бюллетени все равно должны были использовать, поскольку граждане имеют право голоса. В связи с этим суд не пошел на требование представителей Трампа.
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