Суд отклонил иск штаба Трампа о "нарушениях" в Неваде

Представители кандидата-республиканца требовали арестовать бюллетени.

Суд отклонил иск представителей Трампа JanPietruszka / Depositphotos

Штаб кандидата в президенты США от Ресупбликанской партии Дональда Трампа обратился в суд с иском, в котором обвинил конкурентов из штаба демократа Хиллари Клинтон в фальсификации голосов на так называемых "ранних выборах" в лас-Вегасе в штате Невада. Однако суд иск отклонил, сообщает The Washington Post, отмечая, что судья не увидел ни одной причины удовлетворить требования штаба республиканцев.

Сообщается, что у Трампа хотели наложить арест на часть бюллетеней, поскольку в латиноамерканском пригороде Лас-Вегаса участки для голосования работали дольше предусмотренного времени. Считается, что население этого пригорода – округа Кларк – традиционно поддерживает демократов.

Однако в суде представители власти округа заявили, что бюллетени все равно должны были использовать, поскольку граждане имеют право голоса. В связи с этим суд не пошел на требование представителей Трампа.

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