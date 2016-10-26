Суд обязал Volkswagen выплатить 14,7 млрд долларов из-за "дизельного" скандала

Немецкий концерн выплатит рекордную в истории США сумму компенсаций.

Volkswagen также внесет 4,7 млрд долларов в природоохранные фонды Facebook/volkswagen

Окружной суд в Сан-Франциско утвердил совокупные выплаты германского автопроизводителя Volkswagen AG в США в связи с дизельным скандалом в размере 14,7 млрд долларов, пишет The Wall Street Journal.

Сумма компенсации является самой крупной из выплаченных автопроизводителями в истории США.

В состав выплат входит многомиллиардное мировое соглашение с американскими автовладельцами, согласно которому Volkswagen выделит около 10 млрд долларов на выкуп 475 тыс. автомобилей с дизельных двигателями объемом 2 литра. Компания предлагает потребителям выкупить их автомобили или отремонтировать их за свой счет в соответствии с американскими экологическими стандартами.

Независимо от выбранного варианта, каждый из потребителей-собственников получит дополнительную компенсацию в размере от 5,1 тыс. долларов до 10 тыс. долларов, а в случае лизинга автомобиля - в среднем 3,5 тыс. долларов.

Помимо этого VW внесет 4,7 млрд долларов в природоохранные фонды.

Отзыв автомобилей у американских потребителей должен начаться в середине ноября 2016 года, окончательное решение они могут принимать до сентября 2018 года. Если к июню 19 года 85% всех проблемных автомобилей не будут приведены в надлежащее состояние или не убраны с американских дорог, Volkswagen грозят дополнительные штрафы.

Глава американского подразделения VW Хинрих Войбкен назвал соглашение "важной вехой на пути к нормализации ситуации в США", сообщает Deutsche Welle. При этом концерну Volkswagen еще предстоит заключить аналогичное соглашение по автомобилям Audi с двигателями объемом 3 литра, которых насчитывается около 85 тыс., а также выплатить штраф министерству юстиции США.

В начале октября сообщалось, что Volkswagen выплатит 1,2 млрд долларов компенсаций автодилерам США, бизнес которых пострадал из-за дизельного скандала.

Напомним,. Ранеев связи с "дизельным скандалом", согласно которому компания выплатит более 14,7 млрд долларов.

Также сообщалось, что Volkswagen выплатит 5 тысяч евро каждому пострадавшему от "дизельного" скандала. Кроме выплаты компенсации, компания обязуется взять на себя расходы по переоборудованию автомобилей с незаконным программным обеспечением. В тех случаях, когда это технически невозможно, автоконцерн должен выкупить такие машины. Всего в Европе Volkswagen отозвал 11,5 млн автомобилей.

Подробнее читайте в лонгриде на ZN.UA – "Что хорошо для Volkswagen, плохо для Германии?".