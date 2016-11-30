Суд ЕС снял часть санкций с близкого друга Путина Ротенберга

Санкции, действовавшие против бизнесмена с июля 2014 года по март 2015 года, признали немотивированными.

Европейский суд частично снял санкции с российского бизнесмена forbes.ru

принял решение об отмене части ограничительных мер, введенных два года назад в отношении российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, близкого к руководству РФ, причастному к аннексии Крыма и поддержке вооруженного конфликта на востоке Украины.

Санкции против Ротенберга, действовавшие в период с июля 2014 года по март 2015 года, суд признал необоснованными. Тем не менее суд признал обоснованность ограничительных мер в отношении бизнесмена, действовавших в период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.

В заявлении суда отмечается, что Совет ЕС не смог должным образом обосновать необходимость включения Ротенберга в санкционный список в период с июля 2014 по март 2015 года.

"Что касается конкретно господина Ротенберга, суд пришел к выводу, что ссылка на "россиян, принимающих решения", не сопровожденная подробностями, является слишком расплывчатой и недостаточна для оправдания ограничительных мер против него", - сообщается в тексте судебного решения.

Также судьи сочли недостаточными доказательства Совета ЕС о получении Ротенбергом выгоды от российский властей в момент начала конфликта на востоке Украины.

В марте 2015 года Совет ЕС изменил обоснования включения Аркадия Ротенберга в санкционный список. Его сочли причастным к строительству моста в аннексированный Крым, что, по мнению, Совета "способствует таким образом его интеграции в Российскую Федерацию, что еще больше подрывает территориальную целостность Украины". А также к образовательному проекту "Детям России: адрес – Крым", поддерживающего "политику российского правительства по интеграции Крыма в Россию". Данные аргументы суд ЕС принял во внимание и счел обоснованными.

Напомним, близкий друг президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг попал в санкционные списки в 30 июля 2014 года. Санкции запрещают ему въезд на территорию Евросоюза и ведение финансовых операций в европейских банках. В октябре 2014 года Ротенберг оспорил включение его в санкционный список, обратившись в базирующийся в Люксембурге Европейский суд.

23 сентября 2014 года итальянские власти арестовали виллы Ротенберга на Сардинии и принадлежащий ему отель в Риме, а финансовая полиция заморозила имущество на сумму около 30 млн евро.

5 мая 2015 года финансовая полиция Италии арестовала активы и недвижимость Аркадия Ротенберга, а также собственность Алексея Азарова, приобретенную через подставную компанию. Адвокаты бизнесмена подали на финансовую гвардию и министерство финансов Италии в суд.