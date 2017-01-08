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Стрелку из аэропорта во Флориде грозит смертная казнь

8 января в 10:30

Мужчине, который открыл огонь по пассажирах, официально предъявили обвинение.

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Бывшему военному, который устроил стрельбу в аэропорту во Флориде, объявили обвинения.
ABC News
Федеральная прокуратура США выдвинула ветерану войны в Ираке Естабану Сантьяго обвинения в убийстве после того, как он устроил стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл.

Как сообщает "Радио Свобода", злоумышленнику грозит смертная казнь. Сейчас полиция пытается выяснить, почему бывший военный открыл огонь по пассажирам в зале выдачи багажа, убив пятерых человек.

Его родственники говорят, что после возвращения с войны в Ираке у 26-летнего американца появились проблемы с психическим здоровьем. Хотя службы безопасности в 2016 году тестировали Сантьяго и не выявили серьезных отклонений.

Напомним, что 6 января бывший военный застрелил пятерых человек в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Позже выяснилось, что нападавший прилетел рейсом с Аляски.

По материалам: Радио Свобода
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Тэги стрельба убийство США
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