Стрелку из аэропорта во Флориде грозит смертная казнь

Мужчине, который открыл огонь по пассажирах, официально предъявили обвинение.
Как сообщает "Радио Свобода", злоумышленнику грозит смертная казнь. Сейчас полиция пытается выяснить, почему бывший военный открыл огонь по пассажирам в зале выдачи багажа, убив пятерых человек.
Его родственники говорят, что после возвращения с войны в Ираке у 26-летнего американца появились проблемы с психическим здоровьем. Хотя службы безопасности в 2016 году тестировали Сантьяго и не выявили серьезных отклонений.
Напомним, что 6 января бывший военный застрелил пятерых человек в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Позже выяснилось, что нападавший прилетел рейсом с Аляски.Радио Свобода