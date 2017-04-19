Stratfor очертил диапазон угрозы ракет КНДР

В диапазон попадают Южная Корея и Япония.

Северокорейские ракеты могут поразить Японию и Южную Корею 163gorod.ru

Американский аналитический центр Stratfor представил данные о диапазоне пораженияракетами. По данным центра, сейчас в боевой готовности находится ракета Тэпходон-1, которая может поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров от места запуска.

В зону поражения попадают Китай, Россия, Монголия, Тайвань, Япония и Южная Корея. Именно последние две страны, как ключевые союзники США в регионе, находятся в наибольшей опасности со стороны ракет КНДР.

Кроме того, в центре отмечают про разработку ракеты Тэпходон-2, которая будет иметь боевую дальность до 8 тысяч километров, что вводит в радиус действия Австралию, Европу и часть Северной Америки.

Укринформ

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.