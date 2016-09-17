Страны Вышеградской группы заявили об отказе от квот по беженцам

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Польша, Венгрия, Чехия и Словакия заявили, что страны должны принимать мигрантов не по квотам, а исходя из собственных возможностей.

Четыре европейские страны недовольны миграционной политикой ЕС

Страны так называемой "Вышеградской группы" - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - на неформальном саммите ЕС в Братиславе в пятницу, 16 сентября, приняли отдельное заявление, в котором отвергли квоты по распределению беженцев по странам Евросоюза.

В заявлении сказано, что страны должны принимать мигрантов исходя из собственных возможностей, сообщает Deutsche Welle.

Страны этой четверки предложили ввести для контроля миграции такой же порядок, аналогичный США, где вся информация о мигранте должна быть передана властям еще до его въезда в страну.

Как отметил на этом саммите премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в ходе встречи не удалось изменить миграционную политику ЕС. Орбан назвал ее "саморазрушительной и наивной". Венгерский премьер также сообщил, что лидеры стран, расположенных на так называемом "балканском маршруте" миграции, а также Германии и Австрии встретятся 24 сентября в Вене и попытаются найти "путь для движения вперед".

Ранее сообщалось, что Венгрия является одним из главных противников плана руководства ЕС разместить на территории входящих в него государств еще 120 тысяч мигрантов. Однако, несмотря на протесты Будапешта, этот план был принят в сентябре прошлого года. Венгрия оказалась в числе стран, которые теперь обязаны принять новых мигрантов. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что предложенные Евросоюзом квоты могут "радикально изменить культурную и религиозную идентичность Европы".