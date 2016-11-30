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Страны "Вышеградской четверки" поддерживают расширение ЕС на Западные Балканы

30 ноября в 10:51

Соответствующую резолюцию приняли главы МИД Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Вышеградская четверка
Лидеры "Вышеградской четверки" поддерживают перспективу расширения ЕС еще на шесть стран
social.eadaily.com
В состав ЕС должны войти еще шесть стран: Черногория, Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово (непризнанное Украиной государство – ред.), говорится в резолюции МИД стран "Вышеградской группы", принятой во вторник, 29 ноября, сообщает "Укринформ"

Резолюцию на встрече в Варшаве подписали главы МИД Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

"Расширение ЕС является бесценным орудием формирования безопасности, стабильности и благосостояния Западных Балкан. Так как и было записано в глобальной стратегии ЕС, предполагаемая политика расширения составляет стратегическую инвестицию в безопасность и благосостояние Европы и уже к этому времени в значительной мере способствовало безопасности на континенте", - говорится в резолюции.

Перед ее подписанием главы МИД 15 стран провели переговоры. Кроме стран "Вышеградской четверки" и Западных Балкан, в них приняли участие представители МИД Болгарии, Хорватии, Греции, Румынии, Словении и Италии. В переговорах принимала участие и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера Федерика Могерини.

Министры "Вышеградской четверки" одобрили инициативу создания фонда Западных Балкан и выразили готовность оказать ему техническую поддержку.

Они также призвали лидеров шести стран, упомянутых в резолюции, активизировать усилия, направленные на нормализацию и развитие отношений с соседними странами, и расширение диалога.

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Напомним, ранее  страны "Вышеградской четверки" сомневались в актуальности предложений по углублению "политического союза" в Европе после решения Великобритании покинуть ЕС. С соответствующим предложением выступали немецкий и французский министры иностранных дел.

В сентябре 2016 года лидеры стран "Вышеградской группы" пригрозили ветировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Политики требовали гарантии соблюдения трудовых прав граждан Польши, Чехии, Словакии и  Венгрии, проживающих в Соединенном Королевстве. 

По материалам: Укринформ
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Тэги Балканы Европа переговоры
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