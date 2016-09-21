Страны ООН в следующем году примут 360 тысяч беженцев – Обама

Американские компании пообещали выделить 650 млн долларов для урегулирования миграционного кризиса.

360 тысяч беженцев разъедутся по 50 странам

В 2017 году около 50 стран-участниц Организации объединенных наций планируют принять у себя примерно 360 тыс. беженцев.

"Вместе мы собираемся удвоить более чем до 360 тыс. число беженцев, которых примем в следующем году", - заявил президент США Барак Обама, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Обама отметил, что "если честно, то этого все еще недостаточно для (урегулирования) кризиса, достигшего таких масштабов".

Как рассказал президент США, в что в штаб-квартире ООН встретился с представителями 51 американской компании, которые пообещали выделить более 650 млн долларов для урегулирования миграционного кризиса.

Что касается Соединенных штатов, что то в ближайшем финансовом году, с 1 октября 2016 года, страна примет 110 тыс. беженцев. В этом году в США уже прибыли 85 тыс. беженцев, в том числе 10 тыс. человек – из Сирии.

Как сообщалось, в понедельник, 19 сентября, участники саммита Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке одобрили декларацию защиты прав беженцев.

В принятом документе предусмотрены меры по защите лиц, вынужденных спасаться от войн, насилия, бедности, голода и последствий стихийных бедствий.