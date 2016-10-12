Страны G7 утвердили совместный план по защите от хакеров в финансовом секторе

Страны Большой семерки обеспокоены увеличением количества кибератак.

Страны G7 решили защититься от хакеров Frank-Peters / Depositphotos

Государства G7 в связи с ростом угроз утвердили совместный план по обеспечению кибербезопасности в финансовом секторе, сообщили в Министерстве финансов Японии, передает ТАСС.

"Кибератаки становятся более частыми, они более серьезные и сложные, так что улучшение кибербезопасности международной финансовой системы является важнейшей задачей для стран G7", - говорится в заявлении японского Минфина.

В ведомстве отметили, что "инциденты в киберпространстве происходят за пределами национальных границ, киберпреступления могут происходить из любой страны", План предполагает, что страны G7 будут работать над обеспечением кибербезопасности через группу экспертов Большой семерки.

Мероприятия носят рекомендательный характер и, согласно плану, включают в себя необходимость подстраивать методы обеспечения кибербезопасности под нужды каждой страны G7, обмен информацией. Участники Большой семерки будуь регулярно пересматривать стратегию противодействия кибератакам, чтобы вовремя выявлять ее недостатки.

Как сообщалось, в США главными источниками кибератак названы Россия и Китай, за ними следуют Северная Корея и Иран.